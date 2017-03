Vicenza-Brescia: le pagelle

Amelia 6 Sostanzialmente spettatore non pagante



Zaccardo 6,5 Sempre presente quando serve, un leader



Adejo 6,5 Una garanzia lì in mezzo e senza essere falloso



Esposito 6 Qualche sbavatura di troppo ma è stato in dubbio fino a venerdì



Pucino 7 Regala il vantaggio al Brescia ma recupera rispolverando il fiuto da goleador



Orlando 6 Poco determinante ma fa l'assist per il gol di Pucino. Bene Signori 6,5 che purtroppo sbaglia il gol



Urso 6,5 Preciso e reattivo, almeno per buona parte della partita



Gucher 6,5 Peccato per quel gol sbagliato davanti alla porta



Vita 6 Sufficienza stiracchiata, lascia il posto a Ebagua (sv)



Bellomo 6,5 Grande impegno e piedi buoni, lo sostituisce al 90' Cernigoi (sv)



De Luca 6,5 Si dà un gran da fare ma non trova la rete



Bisoli 7 Formazione impeccabile, peccato