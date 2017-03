Vicenza-Brescia, le interviste del post partita di mister Bisoli e giocatori

Esposito: E' inutile piangerci addosso, abbiamo preso un gol su un fallo inesistente ma la partita la potevamo anche vincere. Ora testa al Perugia. Penso che abbiamo fatto una buona gara, partendo in salita, dopo essere stati punti alla prima occasione.



Pucino: Siamo riusciti a portare a casa un punto, e secondo me meritavamo di più. Grazie alla squadra, riusciamo a segnare anche noi difensori, abbiamo fatto vedere un buon gioco ma purtroppo non riusciamo a concretizzare. Creiamo tanto ma segnamo poco:è sicuramente un problema da risolvere. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, poi abbiamo subito un po', ma abbiamo concluso in crescendo, con diverse occasioni.



LE PAROLE DI MISTER BISOLI