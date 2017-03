Vicenza-Brescia: diretta, risultato, formazioni, tabellino, interviste, pagelle

Forse non è la "partita della vita", come hanno sottolineato i mister Cagni e Bisoli, ma sono sicuramente tre punti pesantissimi quelli che Vicenza e Brescia tenteranno di conquistarsi alle 15 al Menti.



Nessuna buona notizia dall'infermeria biancorossa, dove restano ai box sia D'Elia che Rizzo, oltre ai lungodegenti, ma Orlando ritrova il campo dopo la squalifica e ranghi quasi al completo nelle Rondinelle.



IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI

I CONVOCATI



LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (4-4-1-1) Amelia; Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino; Orlando, Gucher, Urso, Vita; Bellomo; De Luca. A disp. Vigorito, Bogdan, Bianchi, Zivkov, Signori, Doumbia, Giacomelli, Cernigoi, Ebagua. All. Bisoli

Brescia (4-3-3) Minelli; Untersse, Romagna, Blanchard, Coly; Bisoli, Mauri, Sbrissa; Camara, Caracciolo, Ferrante. A disp. Arcari, Lancini, Prce, Fontanesi, Pinzi, Martinelli, Modic, Bonazzoli, Torregrossa. All. Cagni

