Vicenza, Bianchi e Orlando per la Nazionale B a Perugia

La Nazionale Under 20 e la B Italia, la selezione giovanile della Serie B ConTe.it, a sei anni dall’ultimo incontro si affronteranno in amichevole allo Stadio ‘Renato Curi’ di Perugia il prossimo 14 febbraio (ore 12.30). Un match organizzato dalla Lega B in collaborazione con la FIGC, il Comune di Perugia e il Perugia Calcio. Tra i convocati nella B Italia anche due biancorssi che recentemente hanno fatto notare il loro valore, Francesco Orlando e Davide Bianchi.



Per i ragazzi di Massimo Piscedda sarà l’occasione di mettersi in mostra contro la Nazionale giovanile guidata da Alberico Evani, che a maggio sarà in Corea del Sud per disputare i Mondiali di categoria. Oltre ad essere un test importante in vista dell’impegno iridato, grazie alla collaborazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il match sarà l’occasione per coinvolgere gli istituti scolastici e le scuole calcio del territorio, in parte martoriato in questi mesi dagli eventi sismici, con iniziative rivolte alla solidarietà e ai valori racchiusi dalla maglia azzurra.