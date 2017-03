Vicenza, Benussi dà l'arrivederci: "Pronto a firmare in bianco"

Ha resistito finchè ha potuto, giocando in condizioni precarie perchè anche Mauro Vigorito era out, ora è tempo di sistemare il ginocchio "ballerino".



Francesco Benussi ha annunciato, venerdì pomeriggio, che la sua stagione al Vicenza è finita ma spera che sia solo un arrivederci: "Quando avrò finito la ribilitazione, a inizio estate, parlerò con la società. Sanno che voglio restare, non certo per i soldi ma per una grande passione". Cardine dello spogliatoio non lascerà soli i compagni: "Sarò a Isola e allo stadio il più tempo possibile".



IL VIDEO

Allegati