Vicenza-Bassano: le probabili formazioni di Alberto Belloni

A questo punto del campionato, le avversarie le conosciamo tutte abbastanza bene. E ciò vale ancor più per i cugini bassanesi. La formazione del Ponte è quinta a 47 punti, nel cuore della zona play off, che ormai è certa di disputare, ma non per questo arriverà scarica al Menti.

QUI BASSANO

Intanto c’è da far dimenticare ai tifosi giallorossi la brutta sconfitta interna rimediata col Gubbio e soprattutto c’è da difendere una posizione di vertice che garantisce avversari più abbordabili negli spareggi promozione, evitando dunque di scivolare indietro in graduatoria.

Mister Colella (fresco di rinnovo) è un po’ arrabbiato con i suoi, cui non perdona il calo di tensione patito contro gli uomini del Lupo. Per la gara col Vicenza dovrà fare a meno di Grandolfo, Razzitti, Nenitucci e Laurenti. Per il resto non si prevedono stravolgimenti.

QUI VICENZA

Quanto al Vicenza, oltre all’avversario di rispetto, dovrà fare i conti con il clima della gara, che si prospetta non facile. Il Romeo Menti va verso il minimo annuale di presenze e quei pochi tifosi che saranno sugli spalti hanno annunciato contestazioni feroci: ce ne sarà per tutti, dal Curatore all’allenatore, passando per tutti i giocatori protagonisti dell’ingloriosa galoppata verso il baratro. Dire che serve assolutamente la vittoria è un’ovvietà.

Ma anche se arrivasse il punteggio pieno non sarebbe comunque facile evitare la coda dei play out. Un successo però varrebbe molto, specie se bissato la settimana prossima a Bergamo, dal punto di vista psicologico. Arrivare agli spareggi dopo aver chiuso la regular season in crescendo sarebbe un eccellente viatico per i 180 minuti finali. cercando di dimenticare che, recentemente, le partite dentro/fuori non hanno certo portato bene al Lane, basti pensare alla Triestina, all’Empoli e al Pescara.

Il tecnico berico ha gli uomini scontatissimi, per cui non può avventurarsi in grandi alchimie tattiche. Probabilmente giocherà a quattro dietro, con l’inserimento di Jakimovski sulla fascia e inventando per il resto un Vicenza a trazione anteriore, con Giacomelli e De Giorgio a far da spalla ad una coppia di punte vere come Ferrari e Comi. Il fischio d’inizio alle ore 14.30 fa presagire una temperatura calda e afosa, altro elemento che non è foriero di gran calcio. Luci della ribalta per il grande ex, Mattia Minesso, a suo tempo scacciato da una dirigenza biancorossa che lo giudicava troppo fragile fisicamente e che attualmente tiene banco in riva al Brenta con le sue giocate funamboliche.