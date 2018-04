Il punto di Alberto Belloni: San Rocco Siffredi e la questione morale

Archiviata la trasferta di Mestre, possiamo parlare dei rumors relativi all’imminente asta per l’acquisizione del Vicenza Calcio oppure soffermarci sul buon punto portato a casa da Lerda sul terreno di una delle squadre più in forma del lotto. C’è un’ovvia interdipendenza tra situazione societaria e risultati sul campo, per cui varrà la pena di non tralasciare nulla.

La partita

Partiamo dunque proprio dal calcio giocato. Sabato, nel pezzo di presentazione, avanzavo dei dubbi sulla reale condizione psicofisica dei giocatori del Lane, raccomandando loro di dimostrare sul campo se la squadra c’era ancora oppure se fosse ormai preda di un clima di smobilitazione. Se il Ravenna ce l’ha fatta a violare il campo di Salò, mi dicevo, perché i biancorossi non potranno fare la loro porca figura al Mecchia?

La risposta è stata confortante. Il gruppo è vivo e (come il Pablo di degregoriana memoria) lotta insieme a noi. In fondo non poteva essere altrimenti, dopo la rivelazione fatta dal pornodivo più famoso del pianeta, il mitico Siffredi da Ortona, che ha appena esternato di essere tifoso del Vicenza fin da bambino, corredando la dichiarazione con una sua foto in maglia biancorossa tra gli amichetti pallonari. E siccome è notorio come il Rocco nasconda (mica tanto) nelle mutande due gioielli di famiglia tipo noci di cocco, che cosa potevano riprodurre i nostri baldi portacolori nei loro calzoncini? Due bagigi (per i non veneti, arachidi…)? Ovviamente no.

Ed infatti in laguna è venuto fuori un Lane tignoso, aggressivo, volitivo, mordace. Magari non ancora bello esteticamente, ma comunque il cagnaccio che serve per uscire dal mare di guano in cui la formazione si è andata cacciando. Esaurita questa dissertazione viril-andrologica, resta da fare qualche considerazione sull’improvvisa accelerazione data al capitolo finale della Lanenovela, con l’asta prima segnalata per metà maggio e oggi (pare) anticipata ad aprile.

Il colpo di scena dell'asta