Vicenza-Ascoli, Zaccardo: "Reagire subito alla sconfitta"

Le dichiarazioni del difensore biancorosso, Cristian Zaccardo, in vista della partita contro l’Ascoli durante la conferenza nella sala stampa dello stadio “Menti” di Vicenza così come riportata dal sito del Vicenza Calcio

“Dopo la partita eravamo molto abbattuti, vincere con la Salernitana ci avrebbe dato una classifica più tranquilla. Ma perdendo due partite si torna subito in zona playout e ritorna la sofferenza, dove eravamo circa due mesi fa. Il mister ci ha tenuto su di morale, ma già con l’Ascoli conta la reazione alla sconfitta. La reazione ci dovrà essere con la prestazione e con la corsa. In questo campionato si può vincere o perdere con chiunque. Ci vuole equilibrio: se vinci due-tre partite speri di guardare in alto e perderne due ritorni a soffrire. Abbiamo sempre detto dall’inizio del campionato, che l’obiettivo è la salvezza. C’è da soffrire e i sogni li lasciamo al prossimo anno. Purtroppo ci sono dei limiti e dobbiamo stare concentrati, tirandoci fuori il prima possibile. La squadra è cresciuta, siamo più competitivi, abbiamo trovato maggiore solidità in difesa e proviamo a tornare a sorridere con i risultati. L’Ascoli? E’ una squadra in forma, verrà qui con la testa libera. Purtroppo noi abbiamo sbagliato la partita con la Salernitana e abbiamo voglia di reagire e di rimetterci in carreggiata. Penso che avremo più fame di loro. I giovani Orsolini e Favilli? A volte vincono i vecchietti e a volte i giovani. In partite decisive, l’esperienza può servire. E, avendo giocato martedì, magari saranno un po’ più stanchi di noi. Bisognerà evitare di lasciarci troppo spazio. L’Ascoli è una grande squadra e in classifica stanno meglio di noi. La difesa? Subiamo pochi tiri, questo mi piace. I nostri portieri non fanno mai un super lavoro. Dobbiamo eliminare e limitare il più possibile gli errori, in una stagione che sappiamo di sofferenza. Davanti sarà importante essere cinici“.