Vicenza-Ascoli, tegola D'Elia: "Lesione femorale"

Allenamento pomeridiano per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. La squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tattiche per reparti, possesso palla e partita a campo ridotto. Lo riferisce il sito del Vicenza Calcio.

Lo staff medico comunica che, dopo gli accertamenti diagnostici, “è stata evidenziata una lesione al bicipite femorale sinistro per Salvatore D’Elia. I tempi di recupero saranno da valutare in base all’evoluzione del quadro clinico“. Per D’Elia seduta di terapie; elongazione all’adduttore destro per Mauro Vigorito che ha svolto terapie; corsa, palestra e terapie per Giulio Ebagua; palestra e terapie per Renato Barbosa; Francesco Urso e Petar Zivkov si sono allenati regolarmente con il gruppo.

PROGRAMMA – ALLENAMENTI

Giovedì: seduta pomeriggio (ore 15)

Venerdì: seduta mattina (ore 11) a porte chiuse