Vicenza-Ascoli: si allunga la lista degli acciaccati

Super lavoro per lo staff medico del Vicenza. Martedì, corsa sul campo e terapie e palestra per Giulio Ebagua; terapie e palestra per Salvatore D'Elia; terapie per Mauro Vigorito; seduta differenziata sul campo per Francesco Urso e infine terapie per Petar Zivkov