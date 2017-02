Vicenza-Ascoli, probabile formazione e pre partita di mister Bisoli

Il Vicenza arriva alla difficile partita contro l'Ascoli, al Menti, sabato alle 15, con l'infermeria piena di pezzi pregiati. Oltre ai lungo degenti Fabinho e Siega, tra gli indisponibili ci sono anche D'Elia, i cui tempi di recupero sono ancora da valutare, Ebagua, che potrebbe star fuori per due settimane e Vigorito, alle prese con l'annoso problema al bacino.



Di fronte a questa situazione, mister Bisoli sembra intenzionato ad usare il 4-3-3, con il jolly Zaccardo alla destra e Pucino sulla sinistra della coppia Esposito-Adejo. A centrocampo rientra Signori, con Gucher e Rizzo, mentre davanti potrebbero esordire come titolari De Luca e Cernigoi, che detiene la palma d'oro in serie cadetta per gli ingressi in campo a partita in corso, ben 18.



IL PREPARTITA DI MISTER BISOLI