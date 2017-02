Vicenza-Ascoli: le pagelle

Benussi 6 Incolpevole nel gol e poco impegnato

Zaccardo 6 Propositivo anche in avanti ma i bianconeri lo battono in velocità

Adejio 6 Le incurisioni degli avverasari non sfondano mai la linea dei due centrali

Esposito 6 Sempre un brutto cliente per gli attaccanti avversari

Pucino 5,5 La fascia sinistra non scorre: non è in un buon momento

Rizzo 5,5 Decisamente fuori partita e peccato per il gol mancato

Gucher 5 Come aveva anticipato il mister non è in condizione, Orlando 5,5 non cambia l'andamento dei biancorossi

Signori 5,5 Nel reparto più in difficoltà, il migliore, poi l'espulsione

De Luca 6+ Nel primo tempo ci prova, poi scompare ma, nel momento peggiore, va in gol

Cernigoi 5 Non sfrutta la chance, peccato per lui e per il Vicenza. Bellomo (5,5) trova l'assist per De Luca, coppia da rivedere

Giacomelli 5 Come accade da troppe settimane macina chilometri ma non è mai incisivo. Lascia il posto a Urso (6) dopo l'espulsione di Signori



Bisoli 6 Troppi giocatori indisponibili e a mezzo servizio: anche questa volta fa quello che può