Vicenza-Ascoli: le interviste a mister Bisoli e ai giocatori

Bisoli: Un passettino alla volta in un momento difficile. Purtroppo il momento è questo, sul tiro di Rizzo si poteva anche vincere. La loro azione del gol l'avevamo provata e riprovata ma non è andata. In 10 abbiamo dimostrato grande volontà di vincere. Gucher non sta bene, Cernigoi si è fatto male, De Luca deve entrare in forma... abbiamo dato del nostro meglio. Mi piacerebbe avere la squadra a disposizione, poi posso darmi del cretino io. Qui c è gente che si allena, in primis Benussi, dopo aver fatto infiltrazioni... bisognerebbe fare un monumento a questi ragazzi. Io son convinto che per noi il peggio è passato, ma ad Avellino saremo ancora in pochi. Io sono convinto che questa squadra sa che si salverà e prima o poi un po' di fortuna arriverà... Io continuo ad andare a Monte Berico intanto.

Bellomo: Tutto sommato è andata bene, alla fine potevamo anche vincere ma non è stato facile in 10. Daremo il massimo fino alla fine. Loro hanno giocato bene, aggressivi e siamo riusciti a rimetterla in piedi. Ora guardiamo avanti e cerchiamo di tornare quelli di un mese fa.

Esposito: Purtroppo anbiamo subito un gol nella loro specialità e poi nel nostro momento milgiore siamo rimasti in 10. Siamo stati bravi a recuperare. Avevamo un sacco di assenti, Cernigoi si è fatto male... Speriamo di avere un po' di fortuna. Ora andremo ad Avellino a cercare di ottenere il massimo.

De Luca: Sono contento per il primo gol con questa maglia anche se pitevamo fare meglio. Nel primo tempo la partita l abbiamo interpretata bene ma poi abbiamo subito il gol. Siamo riusciti a recuperare e poi siamo rimasti in 10. Mi sono trovato subito bene con gli altri, non sono ancora in condizione ma spero di arrivare presto ol top. Il gol è nato da un'idea di Bellomo che sono riuscito a sfruttare