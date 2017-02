Vicenza-Ascoli: diretta, risultato, formazioni, tabellino, pagelle, interviste

Sono appena 19 i giocatori convocati da mister Bisoli per la delicata sfida contro l'Ascoli: sintono fin troppo evidente del momento di estrema difficoltà dal punto di vista fisico della squadra biancorossa. "Una stagione nata male" ha tuonato il tecnico nella conferenza stampa del pre-partita, per poi però dichiarare massima fiducia sul raggiungimento dell'obiettivo salvezza e stima per il lavoro svolto quotidianamente dai suoi uomini.



Con Ebagua infortunato, sarà sicuramente un sabato indimenticabile per Iacopo Cernigoi, che farà il suo esordio da titolare in serie cadetta. Ad oggi deteneva il maggior numero di subentri nel corso della partita: un'occasione d'oro quindi per il 22enne che quest'estate ha fatto il doppio salto di categoria. Dal primo minuto ci sarà anche De Luca che, però, non è ancora al 100% della condizione atletica. A centrocampo si rivede Signori mentre la posizione di D'Elia sarà coperta da Pucino.

Vicenza (4-3-3) Benussi; Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino; Rizzo, Gucher, Signori; De Luca, Cernigoi, Giaocmelli. A disp. Costa, Bogdan, Zivkov, Doumbia, Perfection, Urso, Bellomo, Orlando. All. Bisoli

Ascoli (4-3-3) Lanni; Almici, Augustyn, Gigliotti, Mignanelli; Cassata, Addae, Giorgi; Orsolini, Favilli, Gatto. A disposizione: Ragni, Cinaglia, Mogos, Felicioli, Bianchi, Carpani, Bentivegna, Cacia, Perez. Allenatore: Aglietti

LA DIRETTA DALLE 14.30