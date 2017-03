Vicenza, arriva dall’associazione Morosini la sciarpa del Moro25

L’associazione Morosini comunica che è stata realizzata la sciarpa dedicata a Piermario Morosini, in edizione esclusiva e limitata per soli 300 pezzi.

Un modo speciale per ricordare il nostro Piermario contribuendo così alla responsabilizzazione dei giovani attraverso la promozione di idonee attività culturali, informative e ricreative ma soprattutto nella diffusione della cultura del saper fare, ossia come riconoscere e reagire ad un attacco cardiaco in atto.

La sciarpa commemorativa è la prima di una serie di iniziative che nei prossimi due mesi saranno promosse per ricordare la scomparsa di Piermario Morosini avvenuta ormai cinque anni fa in quel tragico 12 aprile 2012. Dov’è possibile trovare la sciarpa Moro25?

Da domenica 26 marzo presso i banchi del merchandising presso lo Stadio Romeo Menti (in tutti i settori), in occasione della prossima cena annuale prevista martedì 11 aprile alle Delizie di Camisano oppure contattando direttamente i nostri consiglieri e tramite richiesta scritta a segreteria@associazionemorosini.org La sciarpa è disponibile a fronte di una donazione minima di euro 18 che andrà a contribuire alle finalità dell’Associazione.