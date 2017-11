Vicenza, si va verso la rescissione di Lerda: ora la parola al campo

Il Vicenza Calcio starebbe arrivando all'accordo con Franco Lerda per la rescissione del contratto che lo lega alla società di via Schio fino al giugno 2018.

Francesco Pioppi ha ribadito più volte che l'onere del pagamento dell'ex tecnico costituisce un forte vincolo per gli investimenti futuri e la conclusione del rapporto aprirebbe nuovi scenari sul futuro della squadra. In ogni caso, lo stesso Pioppi ha confermato la fiducia in Luca Zanini, chiamato dalla Beretti a guidare i biancorossi sul difficile campo del Pordenone, che potrebbe portare la squadra al giro di boa del girone di ritorno. E anche oltre, aggiungiamo, se i risultati gli dessero ragione.