Vicenza-Albinoleffe: l'analisi di Alberto Belloni

La squadra bergamasca, ospite sabato a Vicenza, viene da un ciclo di pesanti sconfitte in campionato (in casa con Padova e Sambenedettese e in quel di Reggio Emilia) e dalla cocente eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori contro l’Alessandria.

In classifica la Celeste Albinoleffe staziona però ancora in posizione tranquilla, a 24 punti, frutto di un buon avvio di stagione. Il tecnico Alvini schiererà al Menti i suoi con il prediletto 3/5/2 e una formazione che non dovrebbe discostarsi molto dalla seguente: Coser Zaffagnini, Mondonico, Scrosta, Gonzi, Agnello, Nichetti, De Ceglie, Pellicanò, Kouko, Colombi.

