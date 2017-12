Vicenza-Albinoleffe: le pagelle di Alberto Belloni

ALENTINI 6: miracolo al 4’su Sbaffo che tira a colpo sicuro: gol salvato. Soppresso in occasione del gol ma non è certo il più colpevole. Imperfetta la sua respinta sul tiro di Gonzi al 81’. Nel corso della gara sbaglia un paio di facili rinvii.

MALOMO 6: copre la sua zona ma si vede pochissimo in fase di spinta. Più coraggioso nel secondo tempo, nel quale reclama anche un penalty.

CRESCENZI 6: fa il suo senza infamia né lode. Al 60’ Kouko è lasciato solo sbaglia incredibilmente l’1-2. Buon per il Lane che si addormenti sulla palla.

MILESI 5: si perde Kouko al 37’ e il Vicenza va sotto. In generale il Lane soffre troppo in difesa e concede ai bergamaschi troppe palle gol.

GIRAUDO 6,5: un primo tempo con le pile molto cariche, nel quale copre e si spinge efficacemente in avanti. Nel secondo tempo ha consumato molte energie e si linìmita al compitino.

ROMIZI 6: il solito lavoro di cucitura nella sua metacampo ma senza lampi di luce. Buona progressione e bel tiro al 66’. Quando però c’è da verticalizzare il suo passo è troppo lento. Gran tiro dalla distanza al 75’.

ALIMI 6: forse il suo miglior primo tempo degli ultimi mesi (non ci voleva molto). la ripresa però non è all’altezza della prima parte, anche se la corsa non manca.

TASSI 6: annullato un gol per fuorigioco al 10’. Tiro parato al 47’ e va vicino al gol anche al 49’. Una prima frazione di gioco discreta. Sparisce un po’ nella ripresa.

DE GIORGIO 7: buon traversone al 9’ ma nessuno ci arriva. Magistrale la sua punizione al 54’ sulla quale Coser vola ma nulla può fare. la partita la salva lui, perché in Vicenza in vantaggio appariva in netta difficoltà.

DI MOLFETTA 5: entra e non cambia nulla C

COMI 5,5: si prende un inutile cartellino giallo al 35’. Il portiere gli nega il gol al 47’. Esce al 76’ dopo una prova con qualche alto e molti bassi.

GIACOMELLI 5: perde una brutta palla a centrocampo al 2’ da cui sortisce una pericolosissima occasione per gli avversari. Errato il passaggio al 5’ che poteva liberare Comi.pp. Stoppato il suo tiro al 20’. Alza sopra la traversa un buon invito al 39’. Ancora una prova sottotono per Jack, che esce al 55’ senza rimpianti.

LANINI 5,5: tiro telefonato al 67’. BIANCHI e BANGU: n.g.

Mister ZANINI