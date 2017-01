Vicenza al lavoro a Isola, i video "ignoranti" diventano virali

Doppia seduta, lunedì, per i biancorossi sul campo del centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. Al mattino la squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto lavoro in palestra e trasformazione sul campo. Al pomeriggio, dopo il riscaldamento, esercitazioni tattiche per la fase offensiva e partita conclusiva a campo ridotto. Lo riferisce il sito ufficiale

Assenti Filip Raicevic, Luka Bogdan e Fabinho a causa di un virus influenzale; seduta differenziata (terapie e piscina) per Francesco Benussi; programma di recupero personalizzato per Daniel Adejo con corsa sul campo e palestra; Nicholas Siega ha cominciato quest’oggi a svolgere la prima fase della rieducazione presso il centro di riabilitazione “Campus Acquae” di Pavia.

PROGRAMMA – ALLENAMENTI

Martedì: seduta mattina (ore 11) e seduta pomeriggio (ore 14.30)

Mercoledì: seduta mattina (ore 11) e seduta pomeriggio (ore 14.30)

Giovedì: seduta mattina (ore 11) e seduta pomeriggio (ore 14.30)

Venerdì: seduta mattina (ore 11) e seduta pomeriggio (ore 14.30)

Sabato: seduta mattina (ore 11)



