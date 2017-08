Vicenza-Abano, mister Colombo: "Viaggiamo a trazione laterale"

L’amichevole contro i neroverdi dell’Abano, avversario di non infimo spessore, vive la sua parte migliore nei primi 25 minuti, quando il Vicenza riesce a tessere alcune trame interessanti, andando più volte vicino al gol: al 5’ con una pregevole giravolta di Ferrari alta sopra la traversa, all’11’ quando Bangu coglie un palo clamoroso e al 15’ con un tiro di Giacomelli ben imbeccato da Malomo. Poi i biancorossi abbassano i ritmi e la partita vive solo qualche altro sussulto, come al 47’ quando Ferrari confeziona un delizioso assist per Giacomelli, il quale mette a lato.



LA CRONACA DELLA PARTITA



Nella ripresa parte la girandola dei cambi da una parte e dall’altra e gli uomini di Colombo finalmente vanno a centro. E’ il 61’ quando Alimi riceve la palla sulla trequarti, si avvicina all’area e lascia partire un bolide mancino che si infila all’incrocio sulla sinistra del portiere delle Terme. La manovra è però macchinosa e la formazione di Colombo fatica a dare profondità alla manovra. Dieci minuti più tardi il Lane segna il raddoppio, ancora con un giocatore che attaccante non è: Giacomelli batte una punizione dalla sinistra e Giraudo, complice il portiere che no esce e il difensore che non fa la diagonale giusta, si infila sul palo opposto e corregge di testa nel sacco.



Di lì in poi non succede nient’altro di degno di nota e Colombo archivia questa uscita infrasettimanale con qualche certezza in più ma anche qualche problema sul quale c’è ancora lavorare. Tra i singoli, sono spiccati Malomo in retroguardia, Bianchi sulla fascia e soprattutto Di Molfetta in avanti. L’ex milanista è sembrato già in palla e capace di imprimere velocità e pericolosità alla manovra.



Sentiamo il commento a caldo dell’allenatore.