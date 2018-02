Vicenza, 10 gol al San Pietro in Gù: doppietta per De Giorgio, Comi e Malomo

E' terminata 10-0 l'amichevole che si è svolta mercoledì pomeriggio contro la formazione di seconda categoria ASD Fides San Pietro in Gù.

Doppietta per Comi, De Giorgio e Malomo, una rete per Ferrari, Giacomelli, Massaro, Giorno e Bangu. La preparazione in vista della partita contro il Fano, sabato alle 14.30, proseguirà domani pomeriggio e venerdì mattina.

Zanin ha mandato in campo nel primo tempo: Valentini, Malomo, Giraudo, Crescenzi, Magri, Romizi, Alimi, Tassi, de Giorgio, Ferrari e Giacomelli con un 4-3-3.



Nel secondo tempo Fortunato, Bianchi, Jakimovski, Addolori, Milesi, Bangu, Tardivo, Giorno, Massaro, Giusti e Comi con un 4-4-2.



Un giocatore della Fides, Melis ,super tifoso del vicenza ha giocato gli ultimi minuti della partita.indossando la maglia biancorossa.