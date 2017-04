Verona-Vicenza, probabili formazioni e pre partita di mister Torrente

Conto alla rovescia a quella che per i tifosi biancorossi è LA partita.



Sabato allenamento pomeridiano per i biancorossi sul prato del Menti. La squadra di mister Torrente, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecniche ed esercitazioni tattiche per reparti. Ancora una volta lavoro differenziato, seppur sul campo, per Cristian Zaccardo (corsa e palestra), Francesco Orlando (corsa e palla) e Alessio Vita (corsa e palestra).

Data per scontata l'indisponibilità di Vita e in dubbio il recupero di Orlando, il 4-3-3 di Torrente dovrebbe quindi prevedere, in difesa, oltre a Vigorito, la stessa linea che ha giocato col Novara: Pucino, Adejo, Esposito, D'Elia. Lo stesso dovrebbe valere per il centrocampo formato da Signori, Gucher e Bellomo. In attacco, se non dovesse farcela Orlando, Torrente dovrebbe affidarsi al trio formato da De Luca, Ebagua e Giacomelli.

La seduta di rifinitura, in programma domenica alle ore 11, si svolgerà a Isola Vicentina a porte chiuse.



LA CONFERENZA STAMPA DI MISTER TORRENTE DALLE 13