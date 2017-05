Verona-Vicenza, "Giacomelli, capro espiatorio o capra?"

Social biancorossi bollenti dopo la sconfitta al Bentegodi. Il "sondaggio" lo lancia un utente in un forum di tifosi: "Giacomelli, capro espiatorio o capra a non passare un pallone che non si poteva sbagliare?"



E' la vita del calciatore: dalle stalle alle stelle e viceversa. Stefano Giacomelli è al Vicenza dal 2012 e nonostante le sue quotazioni siano in discesa già dalla stagione scorsa, in passato è stato un beniamino dei tifosi, anche per l'attaccamento alla maglia e l'impegno dimostrato sul campo. Arrivato da semisconosciuto cinque anni fa, ha saputo, specie nella stagione con mister Marino, ritagliarsi un ruolo da protagonista nella storia recente del Vicenza.

Intervistati il giorno dopo il derby, smaltita un po' la delusione, l'analisi della difficile situazione del Lane da parte dei tifosi si fa più pacata e approfondita.



LA VOCE DEI TIFOSI

