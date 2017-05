Tutto su Verona-Vicenza fino alla diretta

Sono 34 i precedenti ufficiali al “Bentegodi” del derby veneto per eccellenza tra Verona e Vicenza, le due squadre della regione che vantano il maggior numero di partecipazioni alla serie A (27 per i gialloblu, 30 per i biancorossi).

In dubbio il recupero di Orlando, mentre su Ebagua mister Torrente ha annunciato: "Non è al meglio, quindi decideremo lunedì chi andrà in campo". Il 4-3-3 di Torrente dovrebbe quindi prevedere, in difesa, oltre a Vigorito, la stessa linea che ha giocato col Novara: Pucino, Adejo, Esposito, D'Elia. Lo stesso dovrebbe valere per il centrocampo formato da Signori, Gucher e Bellomo. In attacco, se non dovesse farcela Orlando, Torrente dovrebbe affidarsi al trio formato da De Luca, Ebagua e Giacomelli.

I CONVOCATI

L'ARBITRO



IL PRE PARTITA DI MISTER TORRENTE

LA 39A GIORNATA DI B



LE PROBABILI FORMAZIONI



Verona (4-3-3) Nicolas; Pisano, Ferrari, Caraccaiolo, Souparayen; Bessa, Bruno Zuculini, Romulo; Luppi, Pazzini, Siligardi. A disp. Coppola, Boldor, Casale, Valoti, Zaccagni, Fossati, Cappelluzzo, Fares, Ganz. All. Pecchia

Vicenza (4-3-3) Vigorito; Pucino, Adejo, Esposito, D’Elia; Signori, Gucher, Bellomo; De Luca, Ebagua, Giacomelli. A disp. Costa, Bogdan, Bianchi, Zivkov, Rizzo, Siega, Doumbia, Orlando, Cernigoi. All. Torrente