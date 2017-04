Verona-Vicenza: biancorossi al lavoro

Ripresa degli allenamenti con riscaldamento e torello per tutti al "Piermario Morosini" di Isola Vicentina, ma poi mister Torrente ha diviso i giocatori in due gruppi: chi ha giocato lunedì sera al "Menti" col Novara ha infatti svolto lavoro di scarico, chi non ha giocato ha invece terminato l’esercitazione tecnica e svolto una mini partita.

Ben cinque i biancorossi impegnati in seduta differenziata (corsa e palestra): Giulio Ebagua, Francesco Orlando, Salvatore D’Elia, Nicola Bellomo e Raffaele Pucino. Per Cristian Zaccardo il processo di recupero è continuato con una seduta atletica sul campo.

Il programma degli allenamenti in vista del derby di lunedì 1° maggio a Verona contro l'Hellas:

Giovedì: seduta mattino (ore 10) e seduta pomeriggio (ore 15)

Venerdì: seduta pomeriggio (ore 15)

Sabato: seduta pomeriggio (ore 15) a porte chiuse

Domenica: seduta mattino (ore 11) a porte chiuse

Il giudice sportivo ha ammonito mister Torrente per aver contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.