Verona-Vicenza, per Vita e Orlando seduta differenziata in palestra

Doppia seduta di allenamento per i biancorossi al centro sportivo “Piermario Morosini” di Isola Vicentina. Al mattino, agli ordini dell’allenatore Vincenzo Torrente, la squadra ha svolto lavoro atletico e di forza. Nella seduta del pomeriggio invece riscaldamento ed esercitazioni tattiche.

Giulio Ebagua, Raffaele Pucino e Salvatore D’Elia hanno svolto regolarmente entrambe le sedute con il gruppo; seduta differenziata per Alessio Vita e Francesco Orlando che hanno lavorato in palestra per problemi muscolari; seduta differenziata sul campo per Cristian Zaccardo (corsa e palestra).

Programa degli allenamenti:

Venerdì: seduta pomeriggio (ore 15) a porte chiuse

Sabato: seduta pomeriggio (ore 15) a porte chiuse

Domenica: seduta mattino (ore 11) a porte chiuse