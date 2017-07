Tutti i numeri dell'Italian Bowl Weekend

Se per vedere gli stadi gremiti, probabilmente, si dovrà attendere ancora un po’, non c’è dubbio che l’edizione 2017 dell’Italian Bowl verrà ricordata come una delle più seguite a livello mediatico, con echi arrivati anche oltre oceano.



Ai circa 5.000 appassionati che hanno assistito dal vivo alle finali andate in scena allo Stadio Menti di Vicenza da venerdì a domenicadal 7 al 9 luglio scorsi, infatti, vanno aggiunte le decine di migliaia di persone che hanno seguito gli eventi sul web, grazie ad #Assofootball e agli streaming di FIDAF TV, in televisione, grazie a Fox Sports e sui social, grazie agli sforzi delle tante testate specializzate e non che hanno raccolto l’invito di FIDAF e Havas Sports & Entertainment, garantendo un feedback assolutamente unico.



La presenza di una superstar internazionale quale Calvin “Megatron” Johnson ha fatto da detonatore, moltiplicando l’interesse e stuzzicando l’attenzione anche dei media americani: ESPN, CBS, NFL, USA Today e tanti altri canali statunitensi hanno ripreso la conferenza stampa organizzata al Menti sabato 8 luglio, regalando al football americano italiano una visibilità assolutamente insperata.



Ecco un po’ di numeri