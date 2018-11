Triestina - LR Vicenza: le probabili formazioni

In attesa di capire se, oltre al previsto forfait di Granoche, in casa alabarda resterà ai box anche Mensah (Colella non ci crede e prevede che il ghanese ex Virtus Vecomp sarà regolarmente in campo) in casa biancorossa è stato annunciato il turno di riposo concesso a De Falco (problemi al polpaccio) e ad Andreoni (affaticamento al muscolo della gamba).

Tutto ok il resto, con una probabile formazione che recita così: Grandi, D. Bianchi, Mantovani, Bizzotto, Solerio, Salvi, N. Bianchi, Zonta, Giacomelli, Curcio, Arma. Qualche possibile sorpresa potrebbe al massimo riguardare l’utilizzo in difesa di Pasini e quello a centrocampo di Zarpellon.

Mentre è forte la caccia al biglietto dei sostenitori di casa per la gara del Nereo Rocco, anche i supporter berici non stanno a guardare. Sin qui sono circa 900 i biglietti staccati per la curva ospite ed è probabile che domani si possa sfondare quota 1000, garantendo così un muro biancorosso a sostegno della squadra.

Ricordiamo ancora una volta di non arrivare nella città giuliana all’ultimo minuto, per via delle restrizioni del traffico adottate per garantire l’ordine pubblico.