Trans D'Havet, trionfo tutto vicentino per Pizzinini e Pretto

Non sono mancate le soprese nemmeno nella sesta edizione di Trans d'Havet, l'ormai tradizionale appuntamento con la corsa in montagna che coinvolge l'arco delle Piccole Dolomiti.



Nell'estenuante gara Ultra, con 80 km e 5.500 mD+ da liquidare il valdagnese Hans Paul Pizzinini ha fatto le scarpe ai diretti avversari involandosi in solitaria sul traguardo e mettendosi dietro due competitors del calibro del portacolori del team Tornado, Mirko Miotto, e di quello del Team Montura – Runners Valbossa, Fabio Di Giacomo.



