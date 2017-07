Trans d'Havet: ecco i top runners

Ci siamo. Quando mancano ormai meno di 48 ore al via della 6^ Trans d'Havet cala anche l'alone di mistero mantenuto negli ultimi giorni sui top runners che si affronteranno lungo i due percorsi di 80 e 40 km, rispettivamente con 5.500 e 2.500 mD+.



Sul parterre di Piovene Rocchette, venerdì 21 luglio, allo scoccare della mezzanotte ritroveremo 350 dei 550 concorrenti iscritti, la restante parte si scatenerà sul tracciato Marathon che prenderà il largo alle 9.00 di sabato 22 luglio dalla starting line di Pian delle Fugazze (TN). Guardiamo dunque a chi ritroveremo in gara. Sulla lunga la sfida maschile sarà all'insegna della coppia Di Giacomo-Rigodanza. Per l'atleta del Team Montura – Runners Valbossa, l'edizione 2016 è ancora ben stampata nella sua mente dopo la vittoria pari merito con Danilo Lantermino.



Dopo una dura Lavaredo Ultra Trail (120 km), chiusa solo in 69.a piazza tra non poche difficoltà, “Digi” vorrà di certo rifarsi sulle Piccole Dolomiti, teatro ben noto e alla sua portata. Sulle sue gambe i chilometri non mancano dopo aver aperto le danze alla Transgrancanaria (69°), quindi con i 65 km della Ultrabericus, chiusa in quinta posizione e la vittoria sui 125 km della The Abbots Way Ultra Trail.



Lo scanzonato Francesco Rigodanza (Team Spiritotrail), quatto quatto ha collezionato non pochi piazzamenti sui podi di numerosi trail italiani, restando tuttavia ancora a digiuno di vittorie. Chissà che sia la volta buona. I due si conoscono e quindi non potranno che giocare a carte scoperte, tirando fuori il meglio, per la gioia dei tanti appassionati e tifosi che seguiranno la gara, grazie anche agli aggiornamenti live sulla pagina Facebook ufficiale della gara.



Tra i due, comunque, almeno Mirko Miotto, atleta di Valdobbiadene, proverà ad inserirsi per giocare il ruolo di terzo incomodo. Nel suo libretto rosso spiccano la vittoria 2017 al Troi dei Cimbri del Cansiglio e all'Alpago Eco Trail, ma anche il terzo posto in quel The Abbots Way Ultra Trail vinto da Di Giacomo che potrebbe rappresentare il desiderio di rivincita del trevigiano. Per lui poi da ricordare anche il quarto piazzamento all'AIM Energy Ultra Trail. Definirlo “outsider” non è forse del tutto corretto, soprattutto quando parliamo di un giovane che lo scorso anno ha sigillato la sua Trans d'Havet con un terzo posto.



Il valdagnese Hans Paul Pizzinini (Vicenza Marathon), praticamente una new entry del pianeta ultra, si è messo a fare sul serio ormai da un paio d'anni, infilando nel 2016 un terzo posto anche alla 100 e lode. Quest'anno lo abbiamo già visto sui Colli Berici, dove ha chiuso in 15^ piazza e alla Lavaredo Ultra Trail, chiusa in 15:41:31, tempo che gli è valso il 25° piazzamento nella classifica maschile.



Nella gara rosa sulla più lunga delle distanze in molti fanno il tifo per l'atleta di casa,