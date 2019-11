Tre su tre per Baldon rally al Marche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Il primo banco di prova nel Raceday Rally Terra, al Rally delle Marche di Domenica scorsa, è stato brillantemente superato da Baldon Rally. Il sodalizio vicentino era della partita con tre portacolori, due friulani alla guida delle Peugeot 208 R2 ed uno scaligero al via con la Suzuki Swift R1 in versione turbo, ed il tridente si è confermato sulla pedana di arrivo, nel cuore di Cingoli, senza soffrire alcun tipo di problema. In un'autentica gabbia di leoni, ben ventitre i partenti nella classe R2B con nomi di spicco nel panorama rallystico nazionale, il duo proveniente dal Friuli ha saputo difendersi a spada tratta.

Ottima ottava piazza, in classe R2B, per Alessandro Zanini, in coppia con Paola Fachin sulla prima Peugeot 208 R2 targata Baldon Rally, capace di tenere il passo del treno di testa sugli insidiosi sterrati marchigiani e di concludere a pochi secondi dalla sesta posizione.

Più che positivo il debutto per il compagno di colori Glauco Zancano, affiancato da Eliano Virgolini alle note, alla prima uscita assoluta sulla trazione anteriore della casa d'oltralpe. Un passo in costante crescita lo ha visto esordire con il quattordicesimo tempo di classe e settantaduesimo assoluto, risalendo poi sino alla dodicesima finale e cinquantacinquesimo nella generale, a conferma di una progressione non scontata in un contesto così competitivo.

“Siamo molto soddisfatti del nostro debutto nel Raceday Rally Terra” – racconta Baldon (titolare Baldon Rally) – “perchè tutte e tre le nostre vetture, le due Peugeot 208 R2 e la Suzuki Swift R1 turbo, sono arrivate al traguardo senza dare il benchè minimo problema ai nostri piloti. Siamo molto contenti perchè l'appuntamento con lo sterrato era un importante confronto e siamo contenti di averlo superato nel migliore dei modi. I nostri complimenti ad Alessandro e Glauco, erano alla prima uscita con noi, e si sono comportati davvero bene. Con ben ventitre partenti in classe la lotta era davvero molto serrata. Alessandro, che aveva già corso con la Peugeot 208 R2, è stato vicino alle posizioni di vertice per tutta la gara mentre Glauco, al debutto assoluto sulla R2, è stato bravo a crescere con costanza. Una gara corta ma insidiosa.”

Chiude sul gradino più alto del podio, in solitaria, un altro debuttante, Dario Seminara, alla prima uscita sulla Suzuki Swift R1 turbo griffata Baldon Rally, condivisa con Mattia Benedet. Il pilota di Verona, nonostante l'assenza di concorrenza diretta in classe R1, si è ben comportato sugli insidiosi sterrati di Cingoli, risalendo dalla posizione numero novantasette della speciale di apertura, la “Panicali”, sino all'ottantatreesima finale nella classifica generale.

“Anche il primo assaggio sullo sterrato per la Suzuki Swift R1 turbo è stato positivo” – aggiunge Baldon – “perchè Dario, seppure fosse l'unico partente, ha preso le misure con intelligenza, cercando di aumentare il ritmo durante ogni prova speciale. Ha concluso il suo Marche ottenendo i primi punti per il suo Raceday Rally Terra e siamo certi che al prossimo Prealpi Master Show, dove ha già corso lo scorso anno, potrà aumentare sensibilmente il ritmo gara.”