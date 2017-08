Tim Cup Vicenza: chi è il Foggia

Il Foggia, avversario di Coppa in questa domenica dal caldo infernale, va temuto per due motivi: l'ottimo campionato appena terminato, che l'ha riportato nella Cadetteria e la scelta conseguente di mantenere quasi inalterata la struttura della promozione.



In effetti, nella schieramento di base che Stroppa ha in mente, ben 10/11 sono giocatori che si conoscono a memoria. Un amalgama che non solo è valso la serie B, ma ha portato i “satanelli” a vincere alla fine di maggio la SuperCoppa, battendo prima la Cremonese e poi con un perentorio 2-4 la corazzata Venezia. Alla gara con il Vicenza, tuttavia, i rossoneri arrivano alquanto rabberciati. Non convocato Sarno, devono rinunciare agli squalificati Empereur, Agnelli e Lojacono e agli infortunati Figliomeni e Celli. Un altro punto che potrebbe complicare la vita ai pugliesi è la scarsità di incontri amichevoli disputati fino a questo secondo turno di Tim Cup, cui accedono di diritto.



Come si diceva l'ossatura ha subito pochi e mirati cambiamenti.