Tim Cup: tutto su Vicenza-Foggia fino alla diretta

IL PRE PARTITA

Seconda prova di coppa per il Vicenza che al Menti stasera alle 20:30 incontra il Foggia. "Un test molto importante", ha sottolineato sabato mister Colombo prima della rifinitura con 23 giocatori. Romizi, il neoacquisto del Bari, è stato ufficializzato e probabilmente sarà in panchina. Oltre al centrocampista Colombo può giocarsi carte nuove in difesa: Turi, terzino in prestito dal Bari e Crescenzi, ex difensore del Lugano che, a quanto sembra, rimarranno a disposizione.

Recuperato invece il centrale Milesi dopo l'affaticamento muscolare. Da vedere se il mister deciderà di mettere alla prova Romizi, Salifu e Giraudo. L'intenzione di Colombo sembra quella di mettere in campo la squadra del poker alla Pro Piacenza per cercare di passare il turno con il Foggia e approdare a Genova il prossimo 13 agosto contro la Samp.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (4-3-3) Valentini; Bianchi, Malomo, Magri, Beruatto; Bangu, Alimi, Sbrissa; De Giorgio, Giusti, Giacomelli. A disp. Costa, Turi, Milesi, Barbosa, Crescenzi, Giruaudo, Salifu, Romizi, Paiolo. All. Colombo

Foggia (4-3-3): Guarna; Gerbo, Martinelli, Coletti, Rubin; Vacca, Agazzi, Deli; Milinkovic, Chiricò, Mazzeo. A disp. Pelizzoli, Celli, Dinielli, Calderini, Sicurella, Ramè, Floriano, Fedato, Beretta. All. Stroppa

Arbitro: Aureliano di Bologna



LA DIRETTA DALLE 20.30