Tim Cup L.R. Vicenza-Chieri: prezzi e prevendita

DA domani sarà attiva la prevendita per la gara di Coppa Italia: L.R. Vicenza-Chieri. La gara L.R. Vicenza-Chieri, valevole per il passaggio al secondo turno di Coppa Italia, verrà disputata domenica 29 luglio, alle ore 18,30, allo stadio Menti.



In occasione della gara i prezzi applicati saranno i seguenti:



- TRIBUNA CENTRALE - Intero € 20,00; Ridotto € 10,00; Under 10 € 2,00

- CURVA SUD: - Intero € 10,00; Ridotto € 5,00; Under 10 € 1,00

- SETTORE OSPITI : Biglietto Unico € 10,00



Il biglietto “Ridotto” verrà applicato agli over 60, alle donne e agli under 16.

La prevendita sarà attiva dalle ore 16,00 di mercoledì 24 luglio sul sito www.listicket.com e presso i punti vendita Listicket:

CCCB - Via Schio, 2 - Vicenza

Tabaccheria Sella - Corso San Felice e Fortunato, 360 - Vicenza

Tabaccheria Veller - Viale Trieste, 252 - Vicenza

Bar Tabaccheria Allo Stadio - Via Natale Del Grande - Vicenza

Viale Venezia, 26 – Bassano del Grappa

Via Matteotti, 4 – Montecchio Maggiore

Bar Stazione - P. zza Matteotti, 1/3 – Thiene

Le biglietterie dello Stadio Menti, site in via Natale Del Grande, saranno attive il giorno della gara dalle ore 15,30.