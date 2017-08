Tim Cup, Vicenza-Foggia: i prezzi dei biglietti

Vicenza Calcio informa che domenica 6 agosto alle ore 20.30, allo Stadio Romeo Menti, la squadra biancorossa sarà impegnata nel secondo turno eliminatorio della Tim Cup contro il Foggia.

Saranno disponibili i tagliandi per i seguenti settori: Tribuna Centrale, Distinti, Curva Sud.

SPECIALE PROMOZIONE ABBONATI

Tutti coloro che hanno già sottoscritto l’abbonamento alla s.s. 2017-18 potranno beneficare di un prezzo speciale scontato nei rispettivi settori di appartenenza:

Tribuna Centrale: euro 3

Distinti: euro 2

Curva Sud: euro 1

Per usufruire della speciale promozione tutti gli abbonati dovranno presentarsi all’Ufficio Biglietteria dello Stadio Romeo Menti per l’acquisto del tagliando. (Unico punto vendita attivo)

Data e orari: da giovedì 3 agosto dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Il sabato con orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

LA PROMOZIONE NON E’ VALIDA IL GIORNO GARA. Pertanto gli abbonati dovranno presentarsi come termine ultimo entro sabato 5 agosto alle ore 19.00 per poter usufruire della speciale promozione.

PREZZI PER I NON ABBONATI

Tribuna Centrale: intero euro 20, under 14 euro 10, under 10 euro 5

Distinti: intero euro 10, under 14 euro 5, under 10 euro 5

Curva Sud: euro 5 prezzo unico

I tagliandi potranno essere acquistati in modalità on-line collegandosi al sito listicket.com e presso i punti vendita attivi in città e provincia:

VICENZA

CCCB – Via Schio, 2

Tabaccheria Sella – Corso San Felice e Fortunato, 360

Tabaccheria Veller – Viale Trieste, 252

Bar Tabaccheria Allo Stadio – Via Natale Del Grande

BASSANO DEL GRAPPA

Viale Venezia, 26

Via Cogo, 167

MONTECCHIO MAGGIORE

Via Matteotti, 4

THIENE

Bar Stazione – P. zza Matteotti, 1/3