Tim Cup Palermo - L.R. Vicenza: le probabili formazioni di Alberto Belloni

L’Unione Sportiva Città di Palermo ha diverse cose in comune con il Vicenza, a partire da un passato importante nella massima serie, per proseguire con presidenti provenienti dal mondo della grande distribuzione (Zamparini e Cassingena) e continuare con tribolate vicende societarie (esclusi dal campionato i rosanero nel 1986 e poi riammessi con nuovo nome, falliti i biancorossi nel 2017/2018).

Si tratta di un avversario molto impegnativo, che ci tiene a continuare la strada in Coppa Italia, dopo aver cullato per qualche settimana il sogno di un ripescaggio in serie A. La trasferta all’ex “La Favorita” ora “Renzo Barbera” di domani sarà dunque un testo probante per gli uomini di Colella, reduci dal passaggio del primo turno grazie al 2-1 al Menti contro il Chieri. Dopo le delusioni della stagione scorsa, il Palermo è ancora agli ordini di mister Bruno Tedino e vive un momento abbastanza confuso, legato alle incertezze degli ultimi tempi: la società ha una rosa troppo ampia e sta lavorando per sfoltirla, in modo da poter inserire qualche nuovo tassello.

QUI PALERMO