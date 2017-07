Tim Cup, il sorteggio del tabellone: aggiornamenti

E' già ora di impegni ufficiali per il Vicenza. Venerdì pomeriggio, alle 15, presso gli uffici milanesi della Lega Calcio Serie A, ci sarà il sorteggio per stabilire gli accoppiamenti del tabellone della TIM CUP 2017/2018.



Sono ammesse a parteciare 78 società, tutte quelle iscritte ai campionati di A e di B, 27 di Serie C (tra cui il Vicenza, neo retrocesso) e 9 squadre di serie D.

Il torneo inizierà il prossimo 30 luglio con il Primo Turno Eliminatorio (in campo i 27 club di Serie C e i 9 club di Serie D), per concludersi poi il 9 maggio 2018.

12 i club della Serie A TIM che entreranno in campo nel Terzo Turno Eliminatorio in programma sabato 12 agosto (Benevento, Bologna, Cagliari, ChievoVerona, Crotone, Genoa, Hellas Verona, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese), le altre 8 società (Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma) debutteranno a partire dagli Ottavi di Finale che si disputeranno dal 13 dicembre 2017.