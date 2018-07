Grazie al titolo sportivo del Bassano Virtus, il L.R. Vicenza ha avuto accesso alla Tim Cup.

L'esordio sarà il 29 luglio, al Menti, contro il Chieri, e, in caso di passaggio del turno, l'avversaria il 5 agosto sarà il Palermo, sconfitto al Play Off dal Frosinone. Al terzo turno c'è in tabellone il Cagliari.