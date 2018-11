Ternana - LR Vicenza, il prepartita di mister Colella: "Pablito, ultimi 5' al posto di Arma"

Com’è andata la preparazione?

“Abbiamo trascorso una settimana tranquilla, nonostante le quattro pappine rimediate con il SudTirol, cercando di metabolizzare la sconfitta e di lavorare sugli errori. Restiamo un po’ in emergenza, soprattutto a centrocampo, dove in cinque si giocheranno le due maglie a disposizione. Non ho ancora deciso chi schierare. Magari, visto che loro stanno facendo un po’ di magherie in pretattica, potrei anch’io stupirli con una linea a due.

La Ternana è una squadra molto tecnica e fisica, si capisce che è stata costruita per la serie B. Ma, anche se non vedo punti deboli, non sono certo imbattibili e qualche risultato recente l’ha dimostrato. In difesa sono forti, ma giocano in modo molto diverso rispetto a noi: si mettono lì, si muovono poco e puntano sulla qualità di quelli davanti. Noi siamo più aperti, accettando i rischi che ne conseguono.

Teniamo anche conto che siamo una squadra con molti giovani. Non c’è da stupirsi se qualche volta incorriamo in disattenzioni oppure sbagli individuali. Se devo trovare uno spiraglio di ottimismo, dico che i rossoneri stanno giocando molte partite per recuperare il tempo perso: quattro nelle ultime due settimane. E stanno pagando un po’ il peso della fatica e dello stress. Veniamo entrambe da un passo falso e quindi si giocherà con la schiuma alla bocca.”