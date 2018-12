Ternana - LR Vicenza: 0-1, Giacomelli

Primo tempo

Ternana (4-3-3): Iannarilli; Fazio, Hristov, Bergamelli, Lopez; Defendi, Callegari, Salzano; Furlan, Marilungo, Nicastro. A disp. Gagno, Vitali, Giraudo, Diakitè, Pobega, Altobelli, Vantaggiato, Butic, Vives, Gasparetto, Frediani, Bifulco. All: De Canio



L.R. Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Andreoni, Pasini, Mantovani, Solerio; Zarpellon, Nicolò Bianchi, Zonta; Curcio; Giacomelli, Arma. A disp. Albertazzi, Davide Bianchi, Stevanin, Bonetto, Laurenti, Parolin, Rover, Gashi, Tronco, Maistrello, Razzitti. All: Colella



Arbitro: Simone Sozza di Seregno coadiuvato dagli assistenti Michele Pizzi di Termoli e Alessandro Rotondale di L’Aquila

32' Proteste della Ternana per una palla che sembrava aver oltrepassato la linea difesa da Grandi, momento difficile per il Vicenza, che sta subendo

18' Pennellata di capitan Jack: GOOOOOOL

16' Ammonito Lopez, punizione dal limite per il LR Vicenza

10' Poco da segnalare in questa prima frazione

0' Al via la parita, Giacomelli unico ex in campo

Il pre partita

