Teramo-Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

VALENTINI 6,5: ottimo il suo riflesso sul tiro di Bacio terrazzino al 37’ a seguito di una palla da fermo. Niente da fare sul gol subìto. Si destreggia bene nei convulsi minuti finali.

MALOMO 6,5: Tulli è un brutto cliente e l’ex veneziano va spesso in difficoltà, anche se in qualche caso è la prestanza fisica del difensore ad avere la meglio. Pericolosa l’incertezza al 15’ della quale per fortuna i padroni di casa non traggono profitto. Cresce nella ripresa, quando con la sue galoppate alimenta lo sforzo dei compagni verso il pareggio. Così si fa…

MILESI 6: al centro il Teramo sbatte regolarmente contro la prestanza degli avversari, che in genere preferisce prendere alla larga il Lane. C’è forse un braccio galeotto in area a metà del primo tempo ma l’arbitro sorvola. Il secondo tempo è più tranquillo anche se su calcio da fermo al 70’ la difesa dorme e rischia parecchio anche in occasione del palo di Speranza.

CRESCENZI 6,5: affianca il compagno di reparto nel fare diga e qualche volta prova anche a portare palla in avanti. Anche lui lascia passare al 71’ un traversone che poteva fare molto male. Ma per il resto il Teramo deve accontentarsi del legno colpito. Sufficienza larga.

GIRAUDO 5,5: Bacio Terracino gli fa vedere quei sempre i sorci verdi, fruttando velocità e agilità. Per fortuna del Lane gli avversari non sfruttano questa supremazia sulla fascia. Qualche tentativo di incursione verso la porta di Lewandowsky ha il risultato di tenere più basso l’avversario. E infatti è proprio il suo avversario diretto che lo imbambolata con un triangolo segnando il gol del vantaggio. Il giovane tornita però si fa perdonare al 73’ quando si infila in area subendo il fallo da rigore.

ROMIZI 7: un buon primo tempo, nel quale tocca moltissimi palloni e tiene per mano la squadra nello sforzo di non perdere misure e raziocinio. La sua saggezza è molto utile quando i biancorossi partono all’arrenbaggio, senza smarrire mai la trebisonda. Partita da incorniciare. ALIMI 7: anche per lui la prima parte della gara è positiva. Soprattutto dopo la mezzora prende coraggio e sostiene le ripartenza, andando anche vicinissimo al gol al 35’ con un delizioso tiro di sinistro dal limite dall’area. Anche la ripresa è giocata in modo encomiabile, senza sbavature e con una grinta e dedizione esemplari. Mai così bene, quest’anno…

BANGU 5,5: è un po’ fumoso ma sciorina tanta corsa in tutte le parti del campo. Quando calano le forze, serve a poco e il mister lo richiama.

DE GIORGIO 6,5: lo invitano molto sulla sinistra ma lui non cerca quasi mai l’uno contro uno, preferendo distribuire saggi palloni ai compagni di reparto. Bella la sua iniziativa al 43’ salvata da Salas. Nella parte finale della gara ha poco fiato e ci mette l’esperienza. Glaciale la sua battuta dagli 11 metri. Non era psicologicamente facile…

FERRARI 6: davanti è da solo e non gli resta che combattere spalle alla porta, senza troppi risultati, se non al 27’ quando aggancia un buon assist di Di Molfetta e prova a girarlo nel sacco, ma viene stoppato. Finché ce la fa, continua a sportelliste, in un lavoro difficile. Qualche apprezzabile sponda gli vale la sufficienza piena.

DI MOLFETTA 5,5: si sacrifica in un lavoro oscuro di ricucitura e ne esce abbastanza mortificato dal tabellino. Va da sé che ad un certo punto lascia il posto a un compagno.

GIACOMELLI 7,5: stavolta Jack cambia la partita, come ai bei tempi. Copre la corsia di competenza ma soprattutto fa male ai padroni di casa con le sue giocate imprevedibili: prima l’assist a Girando per il penalty e poi lo slalom in area, che se l’avesse fatto Messi ce lo farebbero rivedere per tutta la settimana. Capitano, mio capitano.

COMI 5,5: entra in un momento convulso della partita e non riesce a trovare il ritmo. Farà la sua parte la prossima volta.

TASSI 6: lui invece trova subito lo spirito di battaglia che serve per portare a casa i tre punti. Non è il suo mestiere, ma lotta e corre come un leoncino.

ZANINI