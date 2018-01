Tutto su Teramo-Vicenza, fino alla diretta

Il pre partita

Compito non facile quello di mister Zanini, che, dopo un mese di pausa in cui è successo di tutto, fino al fallimento societario, dovrà imbastire un unidici capace non solo di portare a casa un risultato utile (quanto mai necessario visti i 4 punti di penalizzazione in arrivo) ma soprattutto di ricominciare a pensare al calcio giocato.

Indisponibili Lanini (che ha chiesto la rescissione del contratto) e gli infortunati Ferchici, Salifu e Beruatto, questa potrebbe essere la formazione che scenderà in campo alle 16.30 contro il Teramo di Asta.

Vicenza (4-3-3) Valentini; Bianchi, Malomo, Crescenzi, Giraudo; Alimi, Romizi, Bangu; De Giorgio, Comi, Giacomelli.

Teramo (4-3-2-1) Lewandowski; Altobelli, Caidi, Speranza, Sales; Varas, Amadio, Ilari; Bacio Terracino, Tulli; Barbuti

Arbitra sig Fabio Natilla della sezione di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti sig. Vitantonio Lillo della sezione di Brindisi e dal sig. Pierluigi De Chirico della sezione di Barletta.

La diretta dalle 16.30