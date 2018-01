Teramo-Vicenza, la "prima volta" di De Bortoli: "Giornata storica"

"Una giornata storica ed epica per la città. Abbiamo dovuto prendere uno schiaffo per reagire ma certe volte gli schiaffi servono"

Così il curatore fallimentare Nerio De Bortoli, sabato a Teramo, in curva con i tifosi. "Siamo stati offesi - prosegue - ci consideravano dei falliti, non volevano neanche che venissimo, ma il Vicenza è un'altra storia e l'ha dimostrato."

"Una curva stupenda - dice, dopo averla "provata con mano" - E una grande prova di maturità da parte dei giocatori: qui abbiamo degli uomini". "E' presto per dire se c'è una ritrovata serenità psicologica, bisogna aspettare un po', ma è stata una grande soddisfazione e un gran risultato".

"E' presto per parlare di tutto il resto - conclude - Facciamo partita per partita. Ci aspetta il Padova: al Menti sarò in tribuna al primo tempo e in curva al secondo"