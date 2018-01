Teramo-Vicenza, De Bortoli ancora a Isola: "Tira aria nuova"

Si respira finalmente ottimismo in casa biancorossa. Anche se la prudenza, in vista dell'udienza di giovedì, è d'obbligo e le bocche restano cucite, si ricominciano a vedere sorrisi ed entusiasmo tra i ragazzi allenati da mister Zanini.

L'amministratore pro tempore Nerio De Bortoli si è recato anche martedì pomeriggio ai campi di Isola Vicentina, non solo per dare supporto alla prima squadra, che si sta preparando per la trasferta di Teramo, ma anche per raccogliere informazioni sul settore giovanile, con Gian Luca Presicci.

Da quanto si apprende, insomma, il cambio di passo sembra ormai una realtà.