Teramo-Vicenza, il Lane chiama i tifosi: domani allenamento a porte aperte

Ritorno al tappeto verde per il Vicenza Calcio con la ripresa regolare del campionato dopo la pausa delle vacanze natalizie. Pausa ad alta tensione, con le note vicissitudini e biancorossi pronti ad affrontare sabato il Teramo in trasferta. Venerdì ultimo allenamento alle 10:30 allo stadio Menti a porte aperte, al quale seguirà - alle 12 - la conferenza con il pre-partita di mister Zanini.

Il Vicenza si è allenato oggi pomeriggio a Isola Vicentina poco dopo l'annuncio del tribunale dell'esito dell'udienza prefallimentare che si è conclusa con il provvedimento dell'esercizio provvisorio. Bocche cucite tra i giocatori in merito alla decisone - per il team vige ancora il silenzio stampa - ma a quanto risulta la notizia è stata accolta positivamente con un'ulteriore iniezione di ottimismo utile in vista della trasferta.