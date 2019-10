Venerdì 4 ottobre: amichevole USD Summania-LR Vicenza

I ragazzi di mister Di Carlo affronteranno il Summania, società militante in Prima Categoria, in un test amichevole in preparazione della gara di campionato contro il Cesena.

La gara che vede come partner Univer 2000, si disputerà venerdì 4 ottobre alle ore 15.30, presso lo stadio Comunale Ferruccio Bertoldi di Piovene Rocchette.

Prima della gara la dirigenza con Paolo Bedin e Giuseppe Magalini porterà i saluti della società al Sindaco Erminio Masero.

Il Summania, organizzatore dell’evento, comunica che il prezzo unico d’ingresso sarà pari a 5 euro, mentre gli under 14 entreranno gratuitamente.