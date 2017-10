Sudtirol-Vicenza: il il pre partita di mister Colombo

Come si preparerà il mister nel match in trasferta contro il Sudtirol? Viste le prestazioni in campo dei biancorossi nelle ultime due gare - e in particolare dopo la bruciante sconfitta al Menti con la Triestina, è d'obbligo non sottovalutare niente. La squadra altoatesina ha all'attivo 12 punti con una gara in più e non ha mancato nel dimostrare di saper predominare le partite.

Colombo potrebbe mantenere il suo preferito 4/3/3, forse proponendo qualche cambio e coinvolgendo Alimi e Tassi. Sempre ai box Malomo, per il quale servirà quanto meno un mese per il recupero.

DIRETTA ORE 16