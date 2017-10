Sudtirol-Vicenza, il grande ex Zanetti: "Biancorossi big nel mio cuore e anche in campionato"

Una partita davvero speciale per Paolo Zanetti che, domenica, affronterà il "suo" Vicenza per la prima volta in veste di allenatore. Non solo: come avverasario avrà il suo ex "capo" mister Colombo, di cui fu vice alla Reggiana.

"E' decisamente una parita importante. Il Vicenza è nel mio cuore ma ora penso solo al Sudtirol"

Così il 34enne originario di Valdagno alla vigilia del match in programma domenica alle 14.30 allo stadio Druso di Bolzano. "Il Vicenza è reduce da una brutta sconfitta ma io la annovero tra le candidate alla promozione - e prosegue - Mi dispiace sentire delle critiche su mister Colombo perchè è un tecnico molto preparato: spero che i tifosi abbiamo pazienza e non facciano mancare il loro fondamentale supporto alla squadra".



"Nel Sudtirol ho inziato un'avventura importante e sono grato alla società per avermi dato questa chance - spiega Zanetti, alla sua prima panchina nei professionisti - Non siamo all'altezza delle prime ed abbiamo avuto un inizio difficile ma ora ci stiamo riprendendo. I playoff? Faremo di tutto per arrivarci".

