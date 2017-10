Sudtirol-Vicenza, le parole del ds Zocchi: "Colombo uomo lucido ed onesto, valuteremo"

"Mister Colombo ha dimostrato l'ennesima volta di essere persona lucida nell'analisi ed onesta. Valuteremo insieme cosa fare"

Così il direttore sportivo del Vicenza dopo la brutta partita contro il Sudtirol: "Loro hanno segnato su azione "nostra" per il resto si è visto gran poco -spiega - Colombo non l'h ancora sentito, valuteremo il da farsi. "Ribadisco però la massima fiducia non solo nell'allenatore ma anche nella rosa: i brutti momenti capitano. Certamente c'è da provvedere quanto prima".