Sudtirol-Vicenza, l'analisi di Alberto Belloni: "I tifosi sono il capitale più grande"

In fondo è vero: la sconfitta di Bolzano è maturata su un episodio casuale. Detto questo, se si vuol raccontare la debacle all’ombra del Bondone, va precisato che il successo del Sudtirol è stato giustissimo e che il rendimento del Lane pessimo, sulla linea degli obbrobri visti una settimana prima al Menti con la Triestina.

Pesa, quest’ennesimo passo falso, perché il mister non aveva nascosto di attendersi dalla spedizione altoatesina una risposta immediata sul piano del carattere e del gioco. Risposta che è arrivata puntuale, anche se non certo nella direzione sperata dall’allenatore. Sono in molti, adesso, a indicare nella situazione societaria il nodo negativo che spiegherebbe l’involuzione del gruppo. Niente di più sbagliato. E’ chiaro che una soluzione della grottesca Lanenovela andrebbe a beneficio dell’intero ambiente, squadra compresa.

Tuttavia, per cercare di analizzare il problema con lucidità, chiediamoci: che cosa possono pretendere i giocatori dalla dirigenza per poter svolgere bene il loro lavoro?